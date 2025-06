Alloggi sempre più rari e costosi | ecco la coabitazione intergenerazionale

Offre un’opportunità unica per favorire scambi culturali, solidarietà e sostenibilità tra giovani e anziani, contribuendo a rendere la città più inclusiva e vivace. In un momento in cui gli alloggi sono sempre più rari e costosi, questa iniziativa rappresenta una soluzione innovativa e concreta. Non perdere l’occasione: partecipa anche tu e trasforma Padova in una comunità più unita e solidale!

Il Comune riapre la call per il progetto di "Coabitazione intergenerazionale", un ponte tra generazioni e culture nella città di Padova L'ufficio Progetto Giovani del comune di Padova annuncia la riapertura della call pubblica per il progetto "Coabitazione Intergenerazionale", un'iniziativa che.

