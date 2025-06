Alloggi di edilizia residenziale pubblica al via la manutenzione degli immobili

Al via una nuova fase di rinnovo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune, con lavori di manutenzione e pronto intervento pronti a partire entro giugno. Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi, sette interventi strategici saranno realizzati nell’ambito del 'Terzo contratto attuativo', garantendo sicurezza, comfort e qualità abitativa ai residenti. Un investimento importante che rafforza l'impegno dell’amministrazione verso il benessere della comunità e il patrimonio pubblico.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta dei progetti esecutivi, alla fine di giugno saranno consegnati i lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili residenziali di proprietĂ del Comune. Sette gli interventi previsti, nell'ambito del cosiddetto 'Terzo contratto attuativo', per.

