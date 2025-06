Allo stadio Sada la festa della Fiamma.

Allo stadio Sada si accende la festa della Fiamma! Il segnale di adunata ha attraversato con successo mari e monti, unendo passato e presente in un abbraccio emozionante. Quando la Fiammamonza chiama, tutte rispondono, celebrando il 55° compleanno del club con entusiasmo. E oggi pomeriggio, alle 14.30, il cuore pulsante di questa grande famiglia si ritrova per condividere ricordi, passione e orgoglio. La festa è pronta a partire: la ...

Il segnale di adunata ha attraversato con successo mari e monti. Perché quando la Fiammamonza chiama, chi ha indossato quella maglia risponde. Logico, quindi, attendersi una grande partecipazione di ex giocatrici, tecnici e dirigenti alla festa per il 55esimo compleanno del club di calcio femminile, in programma oggi pomeriggio (ore 14.30, ingresso libero) allo stadio Sada. La costanza di Natalina Ceraso Levati (foto) è stata dunque premiata. La festa di compleanno della Fiammamonza era stata messa in calendario per il primo mezzo secolo di attività , cioè nel 2020. Peccato, però, che la data della ricorrenza si sia scontrata con l’emergenza Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it