Allerta caldo in Italia | domenica bollino rosso in 11 città

Prepariamoci a un weekend all'insegna del grande caldo in Italia, con 11 città sotto l'allerta bollino rosso domenica. La canicola estrema colpirà soprattutto le metropoli di Roma e Bolzano, mentre altre località si attestano su livelli di preallerta. È il momento di prendere le dovute precauzioni: restare idratati, evitare le ore più calde e proteggersi dal sole. La situazione richiede attenzione e responsabilità per affrontare al meglio questa ondata di calore.

AGI - Fine settimana all'insegna del grande caldo su larga parte del Paese. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore curato dal ministero della Salute, oggi, 14 giugno, l'allerta di livello 3, la più elevata ("bollino rosso") riguarderà 6 città (Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma), il doppio delle tre di ieri. Sempre oggi, allerta di livello 2 ("arancione") per altre sei città (Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Torino e Viterbo). Domenica il picco dell'afa. Ma è per domenica che si aspetta il massimo dell'afa: il "bollino rosso" riguarderà ben 11 città (Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino), mentre l'allerta di livello 2 si limiterà a Milano, Verona e Viterbo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Allerta caldo in Italia: domenica bollino rosso in 11 città

In questa notizia si parla di: allerta - domenica - città - caldo

La primavera continua a fare i capricci, domenica all'insegna dell'allerta gialla - La primavera fa ancora i suoi capricci: domenica allerta gialla a causa di piogge e precipitazioni. La protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla dalle 16 di oggi fino a domani.

ALLERTA CALDO, bollino rosso per diverse città italiane: ecco quali...(Per leggere l'articolo clicca sotto il primo commento ) Vai su Facebook

Italia nella morsa del caldo, oggi allerta rossa in tre città http://ow.ly/bMQC106bKqm [http://TuttOggi.info] #cronaca Vai su X

Allerta caldo in Italia: domenica bollino rosso in 11 città; Caldo da morire nel weekend, allerta rossa in 11 città. Ecco quali; Allerta caldo in Italia: venerdì 13 giugno bollino rosso in 3 città, arancione in otto centri.