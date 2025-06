Allerta caldo in Italia domenica 7 città da bollino rosso | ecco quali sono

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo record, con un’allerta bollino rosso che coinvolge diverse città nel weekend. Sabato 14 giugno, ben sei località sono a rischio massimo, e domenica 15 giugno si aggiungono altri centri tra cui Torino. È fondamentale conoscere le zone più calde per proteggersi adeguatamente. Scopriamo insieme quali sono le città sotto l’allerta e come affrontare queste giornate torride.

Continua per tutto il weekend del 14 e 15 giugno l’ allerta caldo in Italia. Nella giornata di sabato sono 6 le città italiane da bollino rosso, domenica invece saranno 7. Lo si legge nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ecco quali sono le città sotto allarme Le città da bollino rosso sabato 14 giugno. Roma. Bolzano. Campobasso. Frosinone. Perugia. Rieti. Le città da bollino rosso domenica 15 giugno. Roma. Torino. Rieti. Perugia. Latina. Frosinone. Firenze. Campobasso. Brescia. Bolzano. Bologna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Allerta caldo in Italia, domenica 7 città da bollino rosso: ecco quali sono

