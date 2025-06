Allegri elogiato da un un suo nuovo giocatore | Penso che sia la scelta giusta me lo ha confermato anche un suo ex giocatore alla Juve Il retroscena

Il mondo del calcio si infiamma con i complimenti di Pulisic a Allegri, evidenziando come la sua scelta al Milan sembri la più azzeccata. Un ex giocatore della Juventus ha poi confermato questa opinione, sottolineando la bontà della decisione. Le parole di stima rafforzano la convinzione che il tecnico sia la figura giusta per guidare il club verso nuovi traguardi. Questa sinergia tra talento e leadership potrebbe davvero fare la differenza.

Allegri complimentato da quel giocatore: il Milan ha fatto una scelta giusta e la conferma arriva grazie alle parole di un suo ex giocatore alla Juve. Christian Pulisic è contento dell’arrivo di Massimiliano Allegri al Milan. La conferma è arrivata attraverso un’intervista a CBS Sport Golazo. Le parole al miele nei confronti dell’ex Juve sono state caldeggiate anche dalla considerazione di un giocatore avuto dal livornese nella seconda epopea bianconera: parliamo di Weston McKennie. Ecco le sue parole. PAROLE – « Ne ho parlato recentemente con Weston (McKennie, ndr) e mi ha detto solo cose positive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri elogiato da un un suo nuovo giocatore: «Penso che sia la scelta giusta, me lo ha confermato anche un suo ex giocatore alla Juve». Il retroscena

