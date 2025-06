Alle 17.20 il basket perse la sua musica | i tre drammi della morte di Drazen

Alle 17:20, il mondo del basket perse un suo grande talento, Dražen Petrovic, il 7 giugno 1993. La sua scomparsa non fu solo una perdita sportiva, ma anche un tragico dramma personale e collettivo, racchiuso in tre drammi: la morte di un'icona, il silenzio della sua compagna Klara e l'assenza di parole per l’amica che perse la memoria. Anche Michael Jordan rese omaggio a Dražen, testimoniando l’impatto indelebile di quel dolore.

Il 7 giugno del 1993 su una Golf rossa se ne andò Petrovic, uno dei più grandi cestisti di sempre. Guidava la sua fidanzata Klara che non ha mai parlato dell'accaduto, sul sedile posteriore un'amica che perse la memoria. E anche Re Jordan rese omaggio a Drazen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alle 17.20 il basket perse la sua musica: i tre drammi della morte di Drazen

In questa notizia si parla di: perse - drazen - basket - musica

Alle 17.20 il basket perse la sua musica: i tre drammi della morte di Drazen; Drazen Petrovic, fuoriclasse del basket morto trent'anni fa: il viaggio del cuore a Zagabria e Sebenico; Drazen Petrovic: il basket ha perso da vent'anni il suo Mozart.

Drazen Dalipagic è morto, mondo dello sport in lutto per la leggenda del basket - La leggenda del basket serbo ed europeo ha lasciato sgomento il mondo dello sport a livello internazionale ... Segnala msn.com

Drazen Dalipagic è morto, addio alla star del basket/ Il ‘baffo’ di Mostar segnò 70 punti in una partita - Lutto nel mondo del basket, in particolare italiano ed europeo: è morto il grande Drazen Dalipagic ... ilsussidiario.net scrive

Drazen Dalipagic è morto: addio a un mito del basket, giocò in Italia con Venezia, Udine e Verona - È morto Drazen “Praja” Dalipagic e il basket piange uno dei suoi interpreti più grandi. Scrive msn.com