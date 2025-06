Allarme truffe a Vasto | finti operatori comunali bussano alle porte

Attenzione a Vasto: aumentano i tentativi di truffa con falsi operatori comunali che bussano alle porte. Il Comune lancia un appello alla cittadinanza per prevenirne le conseguenze e proteggere gli abitanti da queste ingannevoli manovre. Restate vigili e segnalate immediatamente eventuali sospetti, perché la sicurezza di tutti dipende dalla collaborazione collettiva.

Il Comune di Vasto lancia un appello alla cittadinanza dopo alcune segnalazioni riguardanti tentativi di truffa messi in atto da falsi operatori comunali. "Mi √® stato segnalato che delle persone si presentano presso le abitazioni qualificandosi come operatori del Comune, chiedendo di entrare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ¬© Chietitoday.it - Allarme truffe a Vasto: finti operatori comunali bussano alle porte

