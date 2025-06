Alla residenza per anziani si cura l' orto per promuovere il benessere motorio e cognitivo

Alla Residenza Santa Umiltà di Faenza, prende vita "Radici Vive", un progetto di orti terapeutici pensato per stimolare corpo e mente. Coinvolgendo 30 ospiti, tra diurni e stabili, si coltivano aromatiche e verdure in 12 vasche, promuovendo il benessere attraverso la cura della terra. Questa iniziativa rappresenta un prezioso esempio di come l'agricoltura terapeutica possa arricchire la qualità di vita degli anziani, favorendo autonomia, socializzazione e serenità.

Si è tenuta alla Residenza per anziani Santa Umiltà di Faenza la presentazione del progetto "Radici Vive", iniziativa di orti terapeutici che mira a migliorare il benessere di 30 ospiti diurni e stabili della struttura. Grazie alla coltivazione di 12 vasche con piante aromatiche e verdure. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Alla residenza per anziani si cura l'orto per promuovere il benessere motorio e cognitivo

In questa notizia si parla di: anziani - benessere - residenza - cura

Qualità della vita. Benessere degli anziani con orti urbani e aria pulita - L'articolo esplora l'importanza degli orti urbani e dell'aria pulita per migliorare la qualità della vita degli anziani.

BENVENUTI ALLA RESIDENZA VILLA ORCHIDEA, RESIDENZA E RIABILITAZIONE PER ANZIANI Un luogo accogliente e sereno, pensato per il benessere e la qualità della vita dei nostri ospiti. La struttura offre ampi spazi esterni immersi nel verde, con un in Vai su Facebook

Alla residenza per anziani si cura l'orto per promuovere il benessere motorio e cognitivo; Orti che curano: il progetto dedicato agli anziani; Assistance for life inaugura Villa Ducale, la prima casa albergo dotata di ogni comfort e servizi ad alto valore aggiunto.

Orti che curano: il progetto dedicato agli anziani - Radici Vive: Rotary Club Faenza e Consorzio Blu uniscono le forze per l’iniziativa per gli ospiti della Residenza S. Come scrive msn.com

Residenza Lycia: accoglienza, benessere e atmosfera - Lecce nei Marsi – Accoglienza, benessere e atmosfera sono le parole d’ordine della “Residenza Lycia” di Lecce nei Marsi, una casa di cura per gli anziani immersa nel Parco Nazionale D ... Scrive terremarsicane.it

Come scegliere la Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani - benessere e alla dignità dei propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. disabili.com scrive