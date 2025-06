Alla Mille Miglia con un gioiello In gara l’imprenditore Ceccatelli

Alla Mille Miglia 2025, il prestigioso rally per auto d’epoca, un tocco di Montemurlo si fa notare con l’imprenditore Daniele Ceccatelli. Tra i soli quattro equipaggi toscani e i due pratesi che partecipano, la passione per le auto d’altri tempi si intreccia con l’orgoglio locale. Un’avventura che unisce tradizione e innovazione, portando il nome di Montemurlo sulle strade più iconiche d’Italia. La sfida è appena iniziata, e il suo spirito brilla ancora di più…

Ci sarà anche un po’ di Montemurlo alla Mille Miglia 2025, la corsa per auto d’epoca più famosa al mondo, che parte martedì da Brescia e che passerà da Prato la mattina del 18 giugno, nell’ambito della seconda tappa della corsa, che porterà le auto da Bologna a Roma. Degli oltre 400 equipaggi in gara, solo quattro sono toscani e di questi solo due sono pratesi. Tra questi c’è il montemurlese Daniele Ceccatelli, titolare di un’azienda tessile nel distretto industriale di Oste che sarà il co-pilota di Gianni Morandi di Poggibonsi, proprietario di OM 665 Superba Spider Mille Miglia del 1929, gommata Pirelli Stella Bianca, carrozzeria Casaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Mille Miglia con un "gioiello". In gara l’imprenditore Ceccatelli

