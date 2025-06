Alla guida di un monopattino elettrico senza caso fornisce le generalità del fratello

In un episodio recente nel cuore di Ferrara, un uomo è stato denunciato a piede libero per aver fornito le generalità di un'altra persona durante un controllo della polizia locale. Questo episodio mette in luce quanto possa essere rischioso scambiarsi identità e sottolinea l'importanza di rispettare le normative di sicurezza.

