Alien | Pianeta Terra un nuovo terrificante spot televisivo che chiede qual è il prezzo per essere più che umani

Preparati a immergerti in un mondo inquietante e futuristico con "Alien: Pianeta Terra", il nuovo spot televisivo che sfida le nostre certezze e ci invita a riflettere sul prezzo di essere più umani. Debutterà il 13 agosto su FX, con una protagonista d'eccezione: Sydney Chandler. Un viaggio emozionante e disturbante nel cuore di una rivoluzione sintetica. Sei pronto a scoprire cosa significa davvero essere umani?

Alien: Pianeta Terra di FX e Noah Hawley debutterà il 13 agosto, e un nuovissimo spot televisivo è appena uscito, con nuove immagini incentrate sul personaggio di Sydney Chandler, Wendy. Nota per i suoi ruoli in Don’t Worry Darling e Pistol, Chandler interpreta il ruolo di una nuova, rivoluzionaria Sintetica, la prima a fondere la coscienza umana con un corpo robotico. Ma il teaser accenna a un colpo di scena più oscuro. Mentre la trasformazione di Wendy segna un grande passo avanti nella tecnologia, il filmato suggerisce in modo criptico che tale evoluzione non sarà priva di conseguenze. 🔗 Leggi su Cinefilos.it