Ali Khamenei alla prova dell’attacco di Israele il regime al bivio tra sfida o accordo con l’Occidente

In un clima di crescente tensione, Ali Khamenei si trova sul filo del rasoio tra una sfida aperta e un possibile accordo con l’Occidente. L’attacco israeliano contro l’Iran sta scuotendo le fondamenta del regime degli ayatollah, mettendo alla prova la sua tenuta e il suo equilibrio politico. In questo scenario cruciale, il leader supremo si confronta con decisioni che potrebbero cambiare il corso della regione, tra minacce esterne e pressioni interne.

Bombardamenti, missili e contrattacchi. Non solo conseguenze dirette su edifici e strutture militari e strategiche. L'imponente operazione militare lanciata da Israele contro l'Iran potrebbe mettere dura prova la tenuta del regime degli ayatollah. A tremare è proprio la cima della piramide, Ali Khamenei, che in un colpo solo ha assistito alla decapitazione della sua leadership militare, mentre le bombe del nemico piovevano sui siti nucleari del Paese. Gli attacchi dello Stato ebraico hanno inoltre riacceso la rabbia di quella parte della società che odia vivere in uno Stato autoritario e alle prese con gravi problemi economici.