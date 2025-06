Alfred Eisenstaedt il fotografo del celebre bacio del marinaio all’infermiera in mostra a Torino

giorni celebra la genialità di Eisenstaedt e il potere delle immagini che catturano l’attimo più sincero della vita. La mostra si propone di svelare i retroscena di uno scatto che ha attraversato il tempo, emozionando generazioni, e di riflettere su come una singola fotografia possa imprimersi nella memoria collettiva. Vieni a scoprire il mondo di Eisenstaedt e il suo capolavoro, perché ogni immagine ha una storia da raccontare.

A volte uno scatto, lo scatto del secolo, ti dà l’immortalità e la fama, ma ti imprigiona. Così è successo, almeno per la massa, per il fotografo americano, Alfred Eisenstaedt, celebre per l’iconica immagine del marinaio che bacia l’infermiera, foto chiamata “V”. Una mostra per l’estate, in un luogo piacevolissimo e fresco, nel centro di Torino, un edificio scolastico riconvertito in parte a Centro Italiano di Fotografia nel 2015, che in questi anni – ad ottobre dieci per l’esattezza – ha saputo regalare immagini dei più grandi Maestri sotto la guida del critico d’arte Walter Guadagnini. Alla fine di questa mostra, che si preannuncia come la più bella del suo genere dell’estate torinese e non solo, sarà infatti celebrato con una serie di festeggiamenti, e grandi imperdibili eventi, il decennale di Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alfred Eisenstaedt, il fotografo del celebre bacio del marinaio all’infermiera in mostra a Torino

