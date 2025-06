Alfonso Porpora l’uomo che ha strangolato e fatto a pezzi due compagni della figlia Identificato dopo 17 anni il cadavere senza testa sull’A22

Dopo 17 anni di mistero e suspense, la verità sul caso di Mustafa Sahin, il giovane trovato senza testa lungo l’A22 nel 2008, vede finalmente la luce. Identificato grazie a tecniche investigative innovative, l’assassino si rivela essere Alfonso Porpora, uomo che aveva già una lunga fedina penale e che ora si trova dietro le sbarre in Germania. La giustizia ha trionfato su uno dei crimini più inquietanti mai avvenuti in Alto Adige, restituendo speranza e chiarezza.

È stato risolto a 17 anni distanza uno dei casi più macabri che si ricordino in Alto Adige, quello del cadavere senza testa trovato in uno scatolone lungo l’autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa, il 21 febbraio 2008. Si tratta del corpo di Mustafa Sahin, ventenne tedesco di origini turche. Ad ucciderlo fu lo suocero Alfonso Porpora. Porpora, oggi 61enne, sta scontando l’ ergastolo in Germania per altri due omicidi – tra cui uno nei confronti di un altro compagno della figlia -, avvenuti con la stessa atroce dinamica: strangolando e smembrando la vittima, per poi nasconderne i resti. Solo adesso, a 17 anni di distanza, la morte di Mustafa Sahin è stata ricollegata all’uomo di origini siciliane, battezzato dalla stampa tedesca il «padre-killer di Sontheim». 🔗 Leggi su Open.online