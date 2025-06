Alfonso Di Fonzo eletto nuovo presidente di Anav Abruzzo

Ha visto la nomina di Alfonso Di Fonzo come nuovo presidente, segnando un passo decisivo per lo sviluppo del settore trasporti in Abruzzo. L’assemblea regionale di Anav Abruzzo, tenutasi nella sede di Confindustria a Pescara, ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento strategico, in cui si sono delineate le future direttrici di crescita e innovazione. Con questa nomina, l’associazione si prepara a affrontare nuove sfide e a rafforzare il ruolo dell’autotrasporto viaggiatori nella regione.

S è svolta a Pescara, nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, l’assemblea regionale dell’Anav Abruzzo, l’associazione nazionale autotrasporto viaggiatori. All’ordine del giorno vi era il rinnovo degli organi associativi, momento centrale per la vita dell’organizzazione che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Alfonso Di Fonzo eletto nuovo presidente di Anav Abruzzo

In questa notizia si parla di: abruzzo - alfonso - fonzo - eletto

D'Alfonso (Pd) porta in parlamento i tagli dei fondi per le strade provinciali: "In Abruzzo 14 milioni in meno e più insicurezza" - Alfonso PD porta in Parlamento i tagli ai fondi per le strade provinciali in Abruzzo, dove si perderanno 14 milioni di euro, aumentando l’insicurezza e il degrado.

ANAV Abruzzo rinnova i vertici: Alfonso Di Fonzo è il nuovo presidente regionale ? L’Assemblea Regionale dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori ha eletto all’unanimità l’ingegner Alfonso Di Fonzo, figura di grande esperienza nel settore Vai su Facebook

Alfonso Di Fonzo eletto nuovo presidente Anav Abruzzo; Alfonso Di Fonzo eletto nuovo Presidente di ANAV Abruzzo; ANAV Abruzzo, Alfonso Di Fonzo è il nuovo presidente.

RINNOVATI GLI ORGANI ASSOCIATIVI DI ANAV ABRUZZO: DI FONZO NUOVO PRESIDENTE - PESCARA – Si è tenuta lo scorso 4 giugno, presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Pescara, l’Assemblea Regionale dell’ANAV Abruzzo – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori ... Da abruzzoweb.it

Morto Giovanni Di Fonzo, fu due volte deputato per l'Abruzzo - Cordoglio nel mondo politico abruzzese per la morte di Giovanni Di Fonzo, 74 anni, deputato per due legislature, eletto nei collegi di Vasto e Lanciano (Chieti). Riporta ansa.it

Abruzzo, il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico: “Opto per il Senato” - Alla fine ha scelto il Senato, il presidente della Giunta abruzzese Luciano D’Alfonso, eletto in Parlamento lo scorso marzo. Segnala ilfattoquotidiano.it