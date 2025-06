Alfonso Di Fonzo eletto nuovo presidente di Anav Abruzzo

Alfonso Di Fonzo è stato eletto nuovo presidente di Anav Abruzzo, segnando un passo importante per l’autotrasporto regionale. Durante l’assemblea svoltasi a Pescara presso Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, i soci hanno rinnovato gli organi associativi, aprendo una nuova fase di crescita e innovazione per l’associazione. Un momento cruciale che promette sviluppi promettenti per il settore dei trasporti in Abruzzo, rafforzando il ruolo di Anav come punto di riferimento nel panorama nazionale.

S è svolta a Pescara, nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, l'assemblea regionale dell'Anav Abruzzo, l'associazione nazionale autotrasporto viaggiatori. All'ordine del giorno vi era il rinnovo degli organi associativi, momento centrale per la vita dell'organizzazione che.

RINNOVATI GLI ORGANI ASSOCIATIVI DI ANAV ABRUZZO: DI FONZO NUOVO PRESIDENTE - PESCARA – Si è tenuta lo scorso 4 giugno, presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Pescara, l’Assemblea Regionale dell’ANAV Abruzzo – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori ... Si legge su abruzzoweb.it