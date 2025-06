Alfa incontra Ed Sheeran | emozioni e musica allo Stadio Olimpico di Roma

musica di Ed Sheeran, e oggi quell’amore si è trasformato in un sogno realizzato. Al centro di un'emozione unica, Alfa ha avuto l’opportunità di incontrare il suo idolo, condividendo con lui storie e passioni che li legano attraverso le note. Un momento che resterà impresso nei ricordi di molti appassionati, testimoniando la magia di un incontro tra due artisti che hanno fatto della musica il loro linguaggio universale.

"Ed è letteralmente il motivo per cui io ho iniziato a fare musica. Avevo dieci anni quando ho visto il suo video musicale di A-Team e ho detto wow, voglio voglio cominciare a suonare la chitarra. E la stessa chitarra su cui ho imparato a suonare A-Team oggi me l'ha autografata". Un emozionato Alfa racconta dell'incontro oggi con Ed Sheeran, impegnato stasera allo Stadio Olimpico di Roma per l'unica data italiana. Alfa è da sempre fan del cantautore britannico ed oggi è riuscito a incontrarlo e a conoscerlo. Insieme hanno anche intonato proprio A-Team, in un video diventato virale sui social. "È un cerchio che si chiude e magari un altro che si apre - ha detto ancora Alfa -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfa incontra Ed Sheeran: emozioni e musica allo Stadio Olimpico di Roma

In questa notizia si parla di: alfa - sheeran - musica - stadio

Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: “È grazie a lui che ho iniziato a fare musica” - Alfa ha trasformato il sogno in realtà: non solo ha incontrato Ed Sheeran, ma ha anche avuto l’onore di suonare con lui “The A Team”.

? : ? ? Giugno è il mese dove definitivamente gli eventi e le iniziative all’aria aperta prendono il sopravvento. Innanzitutto la serie di grandi concerti tra ippodormo e stadio di San Siro, partita già alla grandissima con Jus Vai su Facebook

Il duetto di Alfa con Ed Sheeran: il video sulle note di The A Team; Alfa canta con Ed Sheeran, per lui ho iniziato a fare musica; Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: È grazie a lui che ho iniziato a fare musica.

Alfa canta con Ed Sheeran, "per lui ho iniziato a fare musica" - "Ed è letteralmente il motivo per cui io ho iniziato a fare musica. ansa.it scrive

Ed Sheeran e Alfa cantano e suonano insieme, duetto inaspettato a Roma - Video - E lo ha fatto a Roma, nel giorno del concerto della star britannica allo stadio Olimpico. Secondo msn.com

Il duetto di Alfa con Ed Sheeran: il video sulle note di The A Team - Il cantante genovese, in occasione del concerto della star britannica allo stadio Olimpico di Roma, ha ... corrieredellumbria.it scrive