Alfa incontra Ed Sheeran a Roma e canta con lui The A Team

Un incontro magico nel cuore di Roma: Alfa, il talentuoso cantautore genovese, ha realizzato il suo sogno incontrando Ed Sheeran, il suo idolo mondiale. La star britannica e Alfa hanno condiviso un momento indimenticabile cantando insieme "The A Team" all'Olimpico, regalando ai fan un ricordo che resterà per sempre nei loro cuori. Questo episodio dimostra come la musica possa unire e trasformare i sogni in realtà.

Roma, 14 giu. (askanews) - Alfa ha incontrato Ed Sheeran, suo idolo, a Roma, nel giorno in cui è in programma il concerto della star britannica all'Olimpico. Per il giovane cantautore è il coronamento di un sogno: insieme hanno cantato uno dei suoi brani preferiti "The A Team", singolo di successo di Sheeran del 2011. Per il cantante genovese, all'anagrafe Andrea de Filippi, è stato "un momento unico e intenso, che porterà per sempre nel cuore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfa incontra Ed Sheeran a Roma e canta con lui "The A Team"

In questa notizia si parla di: sheeran - roma - alfa - team

Ed Sheeran pubblica il nuovo brano Sapphire, a Roma l’unico live in Italia del 2025 - Sapphire è una luminosa celebrazione dell’amore che accende il cuore di tutti, e ora si prepara a conquistare Roma con il suo unico live italiano del 2025.

Ed Sheeran scalda la voce insieme ad Alfa prima del live di stasera allo Stadio Olimpico di Roma: insieme hanno cantato “The A Team” #EdSheeran #Alfa Vai su Facebook

Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: È grazie a lui che ho iniziato a fare musica; Ed Sheeran e Alfa suonano e cantano insieme: il duetto che non ti aspetti – Video; Concerti 2025 in Italia: biglietti per i live più attesi dell’anno.

Alfa incontra Ed Sheeran a Roma e canta con lui “The A Team” - (askanews) – Alfa ha incontrato Ed Sheeran, suo idolo, a Roma, nel giorno in cui è in programma il concerto della star britannica all’Olimpico. Segnala askanews.it

Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: “È grazie a lui che ho iniziato a fare musica” - Alfa ha realizzato il sogno non solo di incontrare Ed Sheeran ma anche di suonare con lui The A Team, canzone da cui, spiega a Fanpage "tutto è cominciato" ... Da fanpage.it

Ed Sheeran e Alfa hanno realizzato un inaspettato duetto su The A Team accompagnandosi con la chitarra acustica - La star britannica e il cantante genovese hanno condiviso un momento musicale speciale, cantando The A Team accompagnati dalla chitarra acustica ... Come scrive ilfattoquotidiano.it