Alessio Agostini non è stato ucciso | gli esiti dell’autopsia

La tragica morte di Alessio Agostini, confermata dall’esito dell’autopsia svolta presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, ha sconvolto la comunità. La Pm Alessandra Liverani ha deciso di procedere con l’esame, affidato alla dottoressa Elisa Vermiglio, per fare luce sulle cause di questa drammatica fine. È un momento difficile, ma importante per comprendere meglio i fatti e onorare la memoria di chi se n’è andato troppo presto.

Alessio Agostini si è tolto la vita da solo. A confermarlo sono gli esiti dell’esame autoptico svolto ieri, venerdì 13 giugno, all’ospedale Santa Chiara di Trento su decisione della Pm Alessandra Liverani. Ad occuparsi dell’autopsia sono stati la dottoressa Elisa Vermiglio, incaricata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Alessio Agostini non è stato ucciso: gli esiti dell’autopsia

