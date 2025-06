Alessandro Talevi torna a casa | nuova avventura con Banca Macerata Fisiomed

Alessandro Talevi, giovane e promettente schiacciatore osimano nato nel 2006, torna a casa con una nuova avventura targata Banca Macerata Fisiomed. Dopo aver mostrato il suo talento tra le fila della Lube e aver conquistato le palestre di Serie B con Volley Potentino e Fenice Pallavolo, Alessandro si appresta a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera. La sua passione e determinazione sono la chiave per un futuro brillante, e questa nuova sfida rappresenta un'importante tappa nel suo percorso...

Lo schiacciatore osimano Alessandro Talevi, classe 2006, è uno dei volti nuovi della Banca Macerata Fisiomed. Il giocatore si è messo in evidenza nel vivaio della Lube e nella stagione 2023-24 ha debuttato in B con il Volley Potentino, poi si è trasferito a Roma dove ha disputato l’ultima stagione nella stessa serie con la maglia della Fenice Pallavolo, mettendosi in evidenza per impegno e talento. Indelebili nella sua crescita anche i ricordi legati alle sue ultime finali nazionali Under 19 giocate proprio con la società laziale. Appena tornato dall’esperienza emiliana della Junior League che ha sancito la chiusura del suo percorso giovanile, adesso per lui è tempo di una nuova avventura: un ritorno a casa per continuare a crescere e dare il proprio contributo al gruppo biancorosso dove potrà essere guidato dall’esperto tecnico Romano Giannini e dove troverà giocatori di valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alessandro Talevi torna a casa: nuova avventura con Banca Macerata Fisiomed

