Alessandra Celentano la frecciatina a Andreas Muller e Veronica Peparini non passa inosservata

Alessandra Celentano non si ferma mai, nemmeno dopo la fine della stagione di "Amici". La sua presenza continua a scuotere il mondo dello spettacolo, e le sue parole sono sempre un mantra: “La danza è una ed è quella fatta bene”. Recentemente, ospite nel podcast "In camerino", ha lanciato una frecciatina che non passa inosservata, lasciando tutti sorpresi e desiderosi di scoprire i dettagli di questa nuova provocazione.

Alessandra Celentano non va in vacanza, e nemmeno si ferma. Anche a stagione televisiva conclusa e con Amici ormai lontano dalle luci dello studio, la storica insegnante di danza classica continua imperterrita a dettare le sue regole. “La danza è una ed è quella fatta bene”, ripete ancora oggi come un mantra. E proprio in questo periodo, ospite del podcast In camerino di Marcello Sacchetta, la maestra ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere. Nel corso dell’intervista, Sacchetta le ha rivolto una domanda apparentemente leggera ma dal potenziale esplosivo: “Hai mai avuto una cotta, anche solo platonica, per un tuo allievo?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: alessandra - celentano - frecciatina - andreas

Alessandra Celentano: “Finale di Amici? Mi manca molto Chiara. Elena D’Amario è stata brava e giusta” | Esclusiva - Alessandra Celentano si avvicina alla finale di Amici 24 con grandi emozioni. Ieri sera, ha partecipato all'anteprima del film "Nero" di Giovanni Esposito al Barberini di Roma.

Alessandra Celentano, la frecciatina ad Andreas Muller e Veronica Peparini: «Una cotta per un mio alunno? Impe; Amici, frecciatina di Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Andreas Muller: Per me è impensabile; “Avere una cotta per un proprio alunno? Fuori luogo e sbagliato”: Alessandra Celentano scatenata.

Amici, frecciatina di Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Andreas Muller: "Per me è impensabile" - Nel corso di un'intervista, Alessandra Celentano si è lasciata andare a quella che è parsa una frecciatina contro Veronica Peparini e Andreas Muller. Segnala msn.com

Alessandra Celentano, la frecciatina ad Andreas Muller e Veronica Peparini: «Una cotta per un mio alunno? Impensabile, fuori luogo e sbagliato» - Alessandra Celentano non va in vacanza, nonostante Amici sia finito già da qualche settimana. Si legge su msn.com

Alessandra Celentano, frecciatina a Veronica Peparini?/ Cotta per un alunno? Ecco cosa ha risposto - Alessandra Celentano risponde ad una domanda sulla possibilità di avere un flirt con un allievo e sembra lanciare una frecciatina a Veronica Peparini. Come scrive ilsussidiario.net