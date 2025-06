Alessandra Celentano e la frecciata a Veronica Peparini e Andreas Muller | Una cotta per un alunno non esiste

Alessandra Celentano, iconica insegnante di Amici, chiarisce con fermezza un gossip che ha fatto discutere: una presunta cotta per un allievo. Ospite del podcast di Marcello Sacchetta, la docente si pronuncia senza mezzi termini, smorzando ogni speculazione e ribadendo il suo professionale distacco. La sua risposta tagliente e decisa lascia poco spazio a fraintendimenti: con lei, nulla di tutto ciò potrà mai accadere. Continua a leggere

Ospite del podcast di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha parlato della sua esperienza come prof ad Amici. A domanda se abbia mai avuto una cotta, anche solo platonica, per un suo allievo, la maestra ha risposto: "È una cosa che non è neanche pensabile". Poi, il riferimento indiretto ad Andreas Muller e Veronica Peparini: "Con me non capiterà mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alessandra - celentano - veronica - peparini

Alessandra Celentano: “Finale di Amici? Mi manca molto Chiara. Elena D’Amario è stata brava e giusta” | Esclusiva - Alessandra Celentano si avvicina alla finale di Amici 24 con grandi emozioni. Ieri sera, ha partecipato all'anteprima del film "Nero" di Giovanni Esposito al Barberini di Roma.

Alessandra Celentano critica la relazione tra Veronica Peparini e Andreas Muller? “La trovo una cosa fuori luogo, sbagliata” La risposta della maestra che ha fatto chiacchierare il web Vai su Facebook

Alessandra Celentano e la frecciata a Veronica Peparini e Andreas Muller: Una cotta per un alunno non esiste; Alessandra Celentano, la frecciatina ad Andreas Muller e Veronica Peparini: «Una cotta per un mio alunno? Impe; Amici, frecciatina di Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Andreas Muller: Per me è impensabile.

Alessandra Celentano e la frecciata a Veronica Peparini e Andreas Muller: “Una cotta per un alunno non esiste” - Ospite del podcast di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha parlato della sua esperienza come prof ad Amici ... Come scrive fanpage.it

La Celentano e la frecciatina ad Andreas Muller e Veronica Peparini: «Non esiste, impensabile» - Alessandra Celentano non va in vacanza, nonostante Amici sia finito già da qualche settimana. Secondo msn.com

Amici, frecciatina di Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Andreas Muller: "Per me è impensabile" - Nel corso di un'intervista, Alessandra Celentano si è lasciata andare a quella che è parsa una frecciatina contro Veronica Peparini e Andreas Muller. msn.com scrive