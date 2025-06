Alessandra Amoroso pubblica l’album Io non sarei la tracklist

Alessandra Amoroso torna con il suo attesissimo album "Io non sarei", un viaggio tra emozioni e stili diversi che riflettono la sua crescita artistica. Dopo quattro anni di attesa, il nuovo progetto, prodotto da Epic/Sony Music e curato da ZEF, sorprende con influenze che spaziano dal pop alla musica latina. Un album che mette in luce le molteplici sfumature di Alessandra. Scopriamo insieme la sua affascinante tracklist, un mix irresistibile di cuore e innovazione.

A quattro anni dall'ultimo disco, è fuori Io non sarei ( Epic Sony Music) il nuovo album di Alessandra Amoroso, con la direzione artistica di ZEF, è un disco eterogeneo che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra: un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul. Questo album è il punto di partenza di un nuovo viaggio musicale dell'artista, prima parte di un progetto più ampio, e rappresenta la presa di coscienza che non c'è nulla da dimostrare, e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un'ideale che non esiste e si abbraccia la realtà, ogni giorno, nella vita vera, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva.

