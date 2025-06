Alberto Gilardino vicino alla panchina del Pisa | incontro decisivo con Knaster

Il Pisa si prepara a voltare pagina: con Alberto Gilardino in pole position per la panchina, l’incontro decisivo con Knaster potrebbe segnare l’inizio di una nuova, entusiasmante era. Dopo aver archiviato il capitolo Inzaghi, i biancorossi sono pronti a scrivere un capitolo ricco di speranze e ambizioni. La giornata di oggi potrebbe essere quella della svolta definitiva, con un accordo che promette di riportare il Pisa ai vertici del calcio italiano.

È l’inizio di una nuova era. Archiviato in uno scompartimento speciale, quello delle imprese, il capitolo " Filippo Inzaghi ", il Pisa è pronto a scrivere una nuova parte della propria storia. "Passato un allenatore se ne fa un altro" potremmo dire, d’altronde è così. E siamo ormai agli sgoccioli prima della nuova ufficialità. Nella giornata di oggi è previsto un incontro, l’ultimo e probabilmente il decisivo, tra Alberto Gilardino e Alexander Knaster. Un incontro per chiudere la trattativa, per discutere le ultime cose e, in caso positivo, siglare l’accordo rendendo così l’ex Genoa il nuovo allenatore del Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alberto Gilardino vicino alla panchina del Pisa: incontro decisivo con Knaster

In questa notizia si parla di: incontro - alberto - gilardino - pisa

Alberto Matano parla di lorella cuccarini: accuse, lite e incontro ad amici dopo anni - Alberto Matano torna a parlare di Lorella Cuccarini, affrontando le accuse e i contrasti che hanno segnato il loro passato professionale.

#Pisa, nei prossimi giorni incontro con Pippo #Inzaghi. I nerazzurri intendono proseguire con l'allenatore della promozione anche in Serie A. Inzaghi è un grande obiettivo del #Palermo, che pensa - come anticipato - anche ad Alberto Gilardino. Vai su X

Pisa, in panchina si preferiscono gli ex Milan: dopo Filippo Inzaghi si tentano Alberto Gilardino o Mark van Bommel Vai su Facebook

Alberto Gilardino vicino alla panchina del Pisa: incontro decisivo con Knaster; Il Pisa ha scelto Gilardino: fissato l’incontro per chiudere l’operazione; Alberto Gilardino sempre più vicino al ritorno in panchina.

Alberto Gilardino vicino alla panchina del Pisa: incontro decisivo con Knaster - Il Pisa è pronto a nominare Alberto Gilardino come nuovo allenatore, sostituendo Filippo Inzaghi. Si legge su lanazione.it

Pisa, ufficiale: via Inzaghi, pronto per il Palermo. Knaster vede Gilardino - Dopo aver riportato la squadra in Serie A, l`ex attaccante di Milan e Juventus lascia il club toscano ed è ... Scrive msn.com

PIsa, Giovanni Simeone obiettivo per l'attacco. Le news di calciomercato - In attesa di definire il nuovo allenatore, con un incontro previsto oggi con Gilardino per chiudere, il club toscano spingerà per il Cholito. Si legge su sport.sky.it