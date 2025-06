Alberto Chiumenti annuncia il ritiro | nuova carriera come general manager alla Rucker San Vendemiano

Alberto Chiumenti annuncia il ritiro e una nuova carriera come general manager alla Rucker San Venedemiano. Tifosi dell’Aurora, preparatevi: i tempi dei ganci-cielo, quei gesti tecnici ormai iconici degli anni ’80 resi celebri da Kareem Abdul Jabbar, potrebbero essere un ricordo. Alberto, pivot veneto classe 1987, arrivato in Brianza la scorsa estate, ha deciso di chiudere questa avventura sportiva per dedicarsi a nuovi traguardi, segnando così una fine e l’inizio di un capitolo tutto da scrivere.

Tra quanto tempo i tifosi dell’Aurora potranno rivedere un loro giocatore fare un gancio-cielo? Probabilmente mai più. Il gesto tecnico tipicamente anni ’80 reso celebre da Kareem Abdul Jabbar era una specialità della casa di Alberto Chiumenti, pivot veneto classe 1987 arrivato in Brianza la scorsa estate per rinforzare il team bluarancio. Era, tempo passato, sì perché giovedì sera tramite i suoi seguitissimi canali social “Chiumo“ ha annunciato l’addio al basket giocato. Resterà nell’ambiente, lo ha chiamato la Rucker San Vendemiano per affidargli l’incarico di general manager. Desio, quindi, è l’ultima tappa di una lunga e fortunatissima carriera di 23 stagioni "intense, vere, vissute fino in fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alberto Chiumenti annuncia il ritiro: nuova carriera come general manager alla Rucker San Vendemiano

In questa notizia si parla di: alberto - chiumenti - rucker - vendemiano

Alberto Chiumenti annuncia il ritiro: nuova carriera come general manager alla Rucker San Vendemiano; SERIE B UFFICIALE - Desio firma Alberto Chiumenti; Serie B: la Rucker batte faenza e vince il big match di giornata.

Serie B - Alberto Chiumenti va a rinforzare la Rucker San Vendemiano - Nativo di Schio, classe 1987, inizia a muovere i primi passi nel settore giovanile della Fortitudo Bologna. Si legge su pianetabasket.com

Alberto Chiumenti è un nuovo giocatore della Rucker San Vendemiano - Tutti quelli che mi hanno parlato della Rucker si sono espressi in modo estremamente positivo, so che troverò una piazza ... Segnala sportando.basketball

Alberto Chiumenti neo-acquisto della Rimadesio - 25 le prestazioni dell’ex Rucker San Vendemiano Alberto Chiumenti affrontato da avversario lo scorso campionato. Segnala monzaindiretta.it