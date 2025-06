Alan Cumming dice che il suo ritorno a Nightcrawler è terapeutico dopo l’incubo di X-Men 2

Dopo l'esperienza difficile di X-Men 2, Alan Cumming trova sollievo e rinascita nel suo ritorno nei panni di Nightcrawler in Avengers: Doomsday. L’attore rivela come questa nuova avventura rappresenti per lui una vera e propria terapia, un modo per superare le sfide passate. Con un cast stellare che include Patrick Stewart e Ian McKellen, il film promette di essere non solo un grande successo, ma anche un momento di guarigione personale.

Alan Cumming torna nei panni di Nightcrawler in Avengers: Doomsday e, in una nuova intervista, l’attore spiega perché questa possibilità si sta rivelando un momento di guarigione dopo l’esperienza negativa delle riprese di X-Men 2. La rivelazione del cast di Avengers: Doomsday ha visto Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Bestia) e Channing Tatum (Gambit) di Deadpool & Wolverine entrare a far parte del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

