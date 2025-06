Al via l' Asprano book festival l' estate che scorre leggendo

Al via l’Asprano Book Festival, un’occasione unica che trasforma l’estate in un fiume di parole e emozioni. La prima serata ha riscosso un successo strepitoso, attirando un pubblico entusiasta nei suggestivi angoli di Roccasecca, Colle San Magno, Castrocielo, Falvaterra e Piedimonte San Germano. Un viaggio tra autori e libri, capace di accendere la passione per la lettura e creare ricordi indelebili. E questa avventura è appena iniziata...

Un vero fiume di gente. Successo strepitoso per la prima serata dell’Asprano Book Festiva, la rassegna letteraria itinerante che porta i libri e gli autori nei più suggestivi angoli di Roccasecca, Colle San Magno, Castrocielo, Falvaterra, Piedimonte San Germano, organizzata dall’associazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Al via l'Asprano book festival, l'estate che scorre leggendo

In questa notizia si parla di: asprano - book - festival - estate

Asprano Book Festival: si parte a Roccasecca, venerdì 13 giugno, con il libro “Comunque responsabile” del sindaco Giuseppe Sacco Clicca sulla foto per leggere l'articolo Vai su X

Al via l'Asprano book festival, l'estate che scorre leggendo; Asprano Book Festival: si parte a Roccasecca, venerdì 13 giugno, con il libro “Comunque responsabile” del sindaco Giuseppe Sacco; Cassino, impianto di Via Cerro: il Consiglio di Stato decreta la parola “fine”.

Asprano Book Festival: si parte a Roccasecca, venerdì 13 giugno, con il libro “Comunque responsabile” del sindaco Giuseppe Sacco - La rassegna si svolgerà anche a Castrocielo, Colle San Magno, Falvaterra e Piedimonte San Germano ... Lo riporta tunews24.it