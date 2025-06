Al via il Mondiale per Club | quando gioca la Juventus e dove vederla

Al via il Mondiale per Club 2025, un evento imperdibile che riunisce le migliori squadre del pianeta in un’esplosione di talento e passione. La Juventus si prepara a sfidare avversari di élite, regalando ai tifosi emozioni uniche. Ma quando e dove poterla seguire? Scopriamo insieme il calendario e i canali per vivere questa avventura straordinaria fino alla tanto attesa finalissima del 13 luglio.

Prende ufficialmente il via oggi il nuovo Mondiale per Club 2025, la rivoluzionaria competizione FIFA che per la prima volta riunisce 32 delle migliori squadre del pianeta. Teatro del torneo saranno gli Stati Uniti, in un mese di calcio spettacolare che culminerà con la finalissima del 13 luglio. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Al via il Mondiale per Club: quando gioca la Juventus e dove vederla

In questa notizia si parla di: mondiale - club - gioca - juventus

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Koopmeiners si gioca la Juventus: il Mondiale per Club decisivo per il suo futuro? Vai su Facebook

Chi gioca il Mondiale per Club tra rientri e fine prestiti: la rosa della Juventus Vai su X

Perché la Juventus gioca il Mondiale per Club? Come ha fatto a qualificarsi nonostante i risultati europei deludenti; Mondiale per Club 2025: quando si gioca, dove vederlo, le partite di Juventus e Inter; Mondiale per Club FIFA 2025, dove seguire tutte le partite in streaming e quando giocano Inter e Juventus?.

Juventus, chi gioca al Mondiale per club: i 35 convocati - La squadra allenata da Igor Tudor è inserita nel Gruppo G della manifestazione iridata assieme ad Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City. Segnala sportal.it

Occhio, al Mondiale ci si gioca la Juve: Comolli pesa tutti sul mercato, chi sbaglia può dire addio - La competizione al via negli Stati Uniti sarà un banco di prova fondamentale per molti giocatori, sopratutto per quelli rientrati dai prestiti: la lista completa ... Riporta tuttosport.com

Pagina 5 | Occhio, al Mondiale ci si gioca la Juve: Comolli pesa tutti sul mercato, chi sbaglia può dire addio - La competizione al via negli Stati Uniti sarà un banco di prova fondamentale per molti giocatori, sopratutto per quelli rientrati dai prestiti: la lista completa ... Segnala tuttosport.com