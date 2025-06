Al via i lavori per asfaltare le strade del Comparto 2 di Sant' Anna | Intervento atteso da tempo

Un intervento fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade del quartiere. Dopo anni di attesa, finalmente i lavori di asfaltatura nel comparto 2 di Sant’Anna sono iniziati, grazie all’impegno del Consorzio Sant’Anna. Un passo avanti importante per la comunità locale, che si appresta a godere di strade più sicure e funzionali. Come già noto, si tratta di un intervento…

Hanno preso il via i lavori di bitumazione delle strade rimanenti nel comparto 2, a cura del Consorzio Sant’Anna. Un cantiere atteso da tempo dai residenti del quartiere nella zona sud di Bari. A darne notizia è il consigliere comunale barese Lorenzo Leonetti: "Come già noto, si tratta di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Al via i lavori per asfaltare le strade del Comparto 2 di Sant'Anna: "Intervento atteso da tempo"

