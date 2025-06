Al via i laboratori di ciclismo Tutti in sella negli oratori | a lezione oltre 4mila bambini

Al via i laboratori di ciclismo negli oratori di Monza e Brianza, con oltre 4.000 bambini pronti a pedalare in sicurezza e divertimento. Alla presentazione a Palazzo Terragni di Lissone, tra ospiti d’eccezione come Gianni Bugno e giovani promesse come Matteo e Sara Fiorin, emerge un progetto in continua crescita che coinvolge nove società . Un’ iniziativa che non solo promuove l’attività fisica, ma anche l’educazione stradale, preparandoli a essere ciclisti consapevoli e sicuri nel futuro.

Alla presenza di un ex campione come Gianni Bugno e di giovani emergenti come Matteo a Sara Fiorin, è stata presentata a Palazzo Terragni a Lissone la quarta edizione del progetto " Laboratori ciclismo, oratorio feriale ed educazione stradale in bicicletta ". Un'iniziativa che cresce anno dopo anno e che per il 2025 coinvolge nove società appartenenti al Comitato provinciale di Monza e Brianza presieduto da Chiara Mariani. Si tratta di Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi, Velo club Sovico, Società Ciclistica Brugherio Sportiva, Sport Club Mobili Lissone, Lissone Mtb, Mtb Cogliate, Pedale Agratese, Pedale Arcorese e Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso.

