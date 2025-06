Al via Dai Colli all’Adige Next | 96mila euro per valorizzare il patrimonio culturale e creativo dei territori rurali

Al via dai Colli all’Adige la quarta edizione di “Dai Colli all’Adige Next Generation”, un progetto ambizioso con un investimento di 96mila euro volto a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e creativo delle terre rurali. Promosso dal GAL Patavino, mira a potenziare la conoscenza, attrarre visitatori e incentivare lo sviluppo sostenibile in un territorio ricco di storia e tradizioni. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per vivere, lavorare e sognare in queste splendide aree.

Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione di “Dai Colli all’Adige Next Generation. Vivi, lavora e sogna da Leader”, il progetto promosso dal GAL Patavino per migliorare la conoscenza, l’attrattività e la fruibilità dell’area rurale compresa tra i Colli Euganei e il fiume Adige. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Al via “Dai Colli all’Adige Next”: 96mila euro per valorizzare il patrimonio culturale e creativo dei territori rurali

In questa notizia si parla di: colli - adige - next - 96mila

Al via “Dai Colli all’Adige Next”: 96mila euro per valorizzare il patrimonio culturale e creativo dei territori rurali.