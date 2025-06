Al via da Palermo con i giovani il tour della consapevolezza per i 160 anni de Il Sole 24 Ore | leggere approfondire capire

Da Palermo prende il via il Silent Reading Tour, un viaggio coinvolgente e rivoluzionario dedicato ai giovani per celebrare i 160 anni de Il Sole 24 Ore. Un’occasione unica per leggere, approfondire e capire con consapevolezza, promuovendo una cultura del sapere tra le nuove generazioni. La prima tappa ha già conquistato il pubblico, lasciando il segno: il futuro della informazione parte qui, e ora tocca a te farne parte.

Obiettivo raggiunto per la prima tappa del Silent Reading Tour, l'innovativa iniziativa promossa per celebrare i 160 anni de Il Sole 24 Ore, che ha avuto il suo lancio nazionale a Palermo, nella sede del Giornale di Sicilia, in sinergia con SocietĂ Editrice Sud, con la presenza del vicedirettore del quotidiano economico Jean Marie Del Bo, di Karen Nahum, direttrice generale Publishing & Digital,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Al via da Palermo con i giovani il "tour della consapevolezza" per i 160 anni de Il Sole 24 Ore: leggere, approfondire, capire

