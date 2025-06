Al via Bellezza Belcanto Bellini | la stagione estiva del Teatro Massimo

l’eleganza del bel canto e la magia delle atmosfere storiche sotto il cielo catanese. Un’occasione imperdibile per vivere un’estate all’insegna della musica e dell’arte, arricchendo il cuore di emozioni indimenticabili e lasciando un segno duraturo nel panorama culturale locale.

Cresce l'attesa per il ricco calendario di “Bellezza, Belcanto, Bellini”, la rassegna estiva promossa dal Teatro Massimo Bellini di Catania, giunta alla sesta edizione. Un progetto artistico che coniuga alta musica, valorizzazione dei luoghi storici e promozione culturale del territorio, portando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Al via “Bellezza, Belcanto, Bellini”: la stagione estiva del “Teatro Massimo”

In questa notizia si parla di: bellini - bellezza - belcanto - estiva

Concerto corale - Sabato 21 giugno 2025 – ore 20.00 Santuario della Madonna del Carmine - Catania – Ingresso libero Il Coro del Teatro Massimo Bellini, diretto dal Maestro Luigi Petrozziello, torna a emozionare il pubblico con un nuovo appuntament Vai su Facebook

Al via “Bellezza, Belcanto, Bellini”: la stagione estiva del “Teatro Massimo”; Bellezza, Belcanto, Bellini: prosegue a ritmo serrato la ricca programmazione estiva del di Catania; Bellezza Belcanto Bellini 2021.

Al via “Bellezza, Belcanto, Bellini”: la stagione estiva del “Teatro Massimo” - La nuova edizione prenderà il via il 15 giugno alle 20,30 con un concerto sinfonico al Teatro Sangiorgi, per poi proseguire il 21 giugno con un concerto di musica sacra che si terrà con accesso gratui ... Da cataniatoday.it

Catania, il Teatro Bellini gira al… Massimo - Catania – Il Teatro Massimo catanese riparte dopo il lockdown all’insegna di “Bellezza, Belcanto ... Scrive lasicilia.it

"Bellezza Belcanto, Bellini": due spettacoli in scena al Teatro Sangiorgi di Catania - "Bellezza Belcanto Bellini" è la rassegna estiva promossa dal Teatro Massimo di Catania. Si legge su balarm.it