Al Trooping the Colour tutta l’attenzione è per un Re Carlo con gli occhi lucidi che si commuove spesso Splendida Kate con i suoi tre figli

Il Trooping the Colour ha celebrato il ritorno alla normalità, tra emozioni profonde e momenti di grande solidarietà. Il re Carlo III, visibilmente commosso e con gli occhi lucidi, ha dimostrato tutta la sua forza interiore nonostante le sfide personali e le cure per il cancro. La regina consorte Kate, splendida accanto ai loro tre figli, ha regalato un quadro di unità e speranza. È stato un evento che ha rafforzato il legame tra monarchia e popolo, rivelando un volto più umano e autentico della famiglia reale.

È stata la parata del Trooping the Colour all’insegna del ritorno alla normalità, se di normalità di può parlare con un sovrano che celebra il suo terzo compleanno ufficiale, dal giorno della sua incoronazione, mentre si sottopone ai trattamenti per curare il cancro che lo ha colpito un anno e mezzo fa. Carlo III ha dovuto rinunciare a sfilare lungo The Mall a cavallo del suo Noble perché i medici glielo hanno sonoramente impedito per ragioni di salute. La folla ha dovuto accontentarsi di salutare il suo re anziano, malato e sempre commosso mentre stava seduto, al sicuro, sulla carrozza Ascot Landau. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al Trooping the Colour tutta l’attenzione è per un Re Carlo con gli occhi lucidi, che si commuove spesso. Splendida Kate, con i suoi tre figli

In questa notizia si parla di: trooping - colour - carlo - tutta

Re Carlo, Meghan Markle rovina il Trooping the Colour: intervento inopportuno - Il Trooping the Colour, tradizionale celebrazione del compleanno di Re Carlo, quest'anno ha subito una sorpresa inaspettata.

A Londra anche Kate e figli alla Trooping the Colour con Carlo e Camilla. A Buckingham Palace l'evento clou della celebrazione del compleanno ufficiale di Carlo #ANSA Vai su X

Londra sfila per Carlo III: le immagini del "Trooping the Colour" Vai su Facebook

Re Carlo III alla parata del Trooping The Colour. Poi l'affaccio con i figli di William e Kate; Trooping the colour, re Carlo in carrozza alla parata militare a Londra; Trooping the Colour: re Carlo guida la parata dalla carrozza.

Re Carlo e la famiglia reale al Trooping the colour: minuto di silenzio per il disastro Air India - Torna il Trooping the Colour, la tradizionale parata delle truppe nel cuore di Londra, l'evento clou della celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del sovrano britannico. Si legge su tg.la7.it

Re Carlo III al Trooping the Colour: un minuto di silenzio per le vittime di Air India - (LaPresse) Re Carlo III e altri membri della famiglia reale indosseranno fasce nere al braccio e sabato, durante la parata annuale per il suo compleanno, il Trooping the Colour, ci sarà un minuto di s ... Scrive msn.com

Re Carlo al Trooping the Colour, quella carrozza che risveglia i timori per la salute... - La sfilata di re Carlo III in carrozza ha risvegliato i timori per la sua salute. Si legge su iltempo.it