Al Trooping the Colour la principessa Charlotte è la mini-me di mamma Kate

Al Trooping the Colour, Londra si trasforma in un tripudio di colori e tradizione, con la principessa Charlotte che incanta tutti come la mini me di mamma Kate. La parata, simbolo di un regno che sa celebrare i suoi sovrani con orgoglio, quest’anno ha brillato sotto il cielo grigio ma festoso. Un momento speciale per il Regno Unito, che dimostra ancora una volta di saper unire storia e modernità nel cuore della capitale. Da ...

Anche quest’anno, a Londra, è tornato il Trooping the Colour. Sabato 14 giugno, come da tradizione, nella capitale del Regno Unito si è svolta la tradizionale parata per il compleanno del sovrano. Un sovrano, re Carlo, che è nato a novembre, in realtĂ . Ma poco importa: considerando il tempo uggioso della Gran Bretagna, è ormai un’abitudine consolidata fare gli auguri al re con la bella stagione. Trooping the Colour: Londra in festa per il re. Da qualche anno a questa parte sono sempre bambini a rubare la scena. O, perlomeno, da quando c’è  Louis. Le immagini del principino che fa le smorfie accanto alla regina Elisabetta prima e re Carlo poi, sono passate alla storia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Al Trooping the Colour la principessa Charlotte è la mini-me di mamma Kate

