Al Trooping the Colour la principessa Charlotte è la mini-me di mamma Kate Middleton

Al Trooping the Colour, Londra si trasforma in un tripudio di colori e allegria per celebrare il compleanno del sovrano. Tra sfilate maestose e sorrisi radiosi, la piccola principessa Charlotte conquista il cuore di tutti, apparendo come la perfetta mini me di mamma Kate Middleton. Anche quest’anno, la capitale britannica ha dato il meglio di sé, unendo tradizione e modernità in una giornata indimenticabile. Da questo incanto di eleganza e storia...

Anche quest’anno, a Londra, è tornato il Trooping the Colour. Sabato 14 giugno, come da tradizione, nella capitale del Regno Unito si è svolta la tradizionale parata per il compleanno del sovrano. Un sovrano, re Carlo, che è nato a novembre, in realtĂ . Ma poco importa: considerando il tempo uggioso della Gran Bretagna, è ormai un’abitudine consolidata fare gli auguri al re con la bella stagione. Trooping the Colour: Londra in festa per il re. Da qualche anno a questa parte sono sempre bambini a rubare la scena. O, perlomeno, da quando c’è  Louis. Le immagini del principino che fa le smorfie accanto alla regina Elisabetta prima e re Carlo poi, sono passate alla storia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Al Trooping the Colour la principessa Charlotte è la mini-me di mamma Kate Middleton

