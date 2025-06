Al sesto mese di gravidanza Giulia De Lellis ci accoglie nel suo studio milanese per parlare di self-care bellezza e novità del suo make up

Al sesto mese di gravidanza, Giulia De Lellis ci apre le porte del suo studio milanese, rivelandoci il suo percorso di self-care e le ultime novità di Audrer, il suo brand di bellezza. Tra un sorriso vivace e lunghissimi capelli neri, ci svela come si prende cura di sé in questo momento speciale, tra emozioni e trasformazioni. Ecco cosa ci ha raccontato...

guardo vivace, lunghissimi capelli neri, il pancione che, nonostante il sesto mese abbondante di gravidanza, si intravede appena sotto l'outfit total black. Giulia De Lellis, 29 anni, ci ha accolte nel suo studio milanese per parlare dell'espansione del suo beauty brand, Audrer. E dei suoi rituali di self-care, oggi più che mai importanti mentre il suo corpo cambia e, di giorno in giorno, richiede nuove attenzioni. Ecco cosa ci ha raccontato l'influencer romana, mentre si appresta a diventare madre.