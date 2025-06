Al Prato un Arcobaleno di gusto Venti ristoratori al top in passerella Dall’aperitivo alla cena per stupire

L’estate si accende con un’esplosione di sapori e colori, grazie all’Arcobaleno d’Estate: venti ristoratori d’eccellenza pronti a stupire, dal raffinato aperitivo alla cena più innovativa. In un’atmosfera festosa che incornicia la Giostra e la tradizione toscana, questa manifestazione promette novità sorprendenti e un’energia contagiosa. Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica, perché questa edizione sarà davvero memorabile.

L’estate arriva cavalcando l’Arcobaleno. Che in tempi di Giostra ben si sposa con il mood di una città in festa. Doppia festa perchè il 24 giugno, una manciata di giorni dopo la disfida a Buratto, torna l’ Arcobaleno d’Estate, l’evento promosso da Regione Toscana, Confcommercio, insieme al quotidiano La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana. È l’edizione delle novità, perchè l’happening con le eccellenze della ristorazione aretina animerà il Prato, non più la Fortezza pure se il fortilizio mediceo si trasformerà nel red carpet di un viaggio suggestivo alla scoperta della sua storia racchiusa in ogni pietra (visite guidate). 🔗 Leggi su Lanazione.it