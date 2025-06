Al Paese alto in ricordo di Pesando

Oggi a San Benedetto, alle 16.30, nel cuore del Paese Alto, il Circolo dei Sambenedettesi rende omaggio a Fabrizio Pesando, figura eminente dell’archeologia che ha riportato alla luce la Villa Marittima e radici romane profonde. Un’occasione speciale per riscoprire le connessioni tra passato e presente, tra insediamenti adriatici e il nostro patrimonio culturale, celebrando l’eredità di un grande protagonista della storia locale.

Oggi a Palazzo Piacentini al Paese Alto, a San Benedetto, alle 16.30, il Circolo dei Sambenedettesi ricorda e omaggia la figura di Fabrizio Pesando, grande archeologo e protagonista degli scavi che hanno restituito alla città la Villa Marittima del Paese Alto e con essa una antica radice romana alla città. Oggi sono chiari i collegamenti tra gli insediamenti adriatici di alcune ville e la continuità in quello spazio tra la vita in riva all’Adriatico in età antica e in età medievale. Ne parleranno i giovani archeologi che hanno contribuito con Pesando ai lavori di scavo e alla interpretazione dei reperti, Michele Massoni e Serena De Cesare, sia nel convegno previsto alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Paese alto in ricordo di Pesando

In questa notizia si parla di: paese - alto - pesando - ricordo

Vaccino Covid, "1400 morti in eccesso nel 2023 in Giappone, Paese col più alto numero di vaccinazioni pro capite" - lo STUDIO su Jama - Nel 2023, il Giappone, leader mondiale per vaccinazioni anti-Covid, ha registrato un aumento preoccupante di 1.

Al Paese alto in ricordo di Pesando; Il Circolo dei Sambenedettesi ricorda l’archeologo Fabrizio Pesando e la riscoperta della Villa Marittima; Il Circolo dei Sambenedettesi ricorda l’archeologo Fabrizio Pesando a Palazzo Piacentini.

Al Paese alto in ricordo di Pesando - Oggi a Palazzo Piacentini al Paese Alto, a San Benedetto, alle 16. Scrive msn.com

A Palazzo Piacentini il Circolo dei Sambenedettesi ricorda Fabrizio Pesando - Sabato 14 giugno omaggio al grande archeologo e protagonista degli scavi che hanno restituito alla città la Villa Marittima del Paese Alto e con essa una antica radice romana alla nostra città ... Scrive lanuovariviera.it

Restyling Paese Alto, ecco quando - Cosa che ovviamente impedirebbe alla ditta di continuare, per valutare la necessità di effettuare scavi. Si legge su ilrestodelcarlino.it