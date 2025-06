Al beach club Le Carillon Dolce&Gabbana di Portofino e tutti i bagni più hot dell' estate 2025

Scopri il beach club più glamour di Portofino, dove il lusso Dolce&Gabbana si unisce a un’atmosfera esclusiva e sofisticata. Tra i bagni più hot dell’estate 2025, questa meta è perfetta per chi desidera vivere momenti indimenticabili in un contesto di eleganza senza pari. Se sei alla ricerca di un angolo di paradiso dove il glamour si fonde con il mare, questo è certamente il luogo da non perdere quest’estate.

È tra le spiagge più esclusive della Liguria, dove i lettini e gli ombrelloni sono firmati DG Resort, così come la zona bar e il ristorante Vesta. Ecco perché andarci e dove andare quest'estate se si è in cerca di glamour.

