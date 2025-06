Al Alhy-Inter Miami | le formazioni dove vedere in tv e streaming la prima gara del Mondiale per Club

Sei pronto a vivere l'emozione della prima sfida del nuovo Mondiale per Club Fifa? Al Alhy-Inter Miami, in programma domenica 15 giugno 2025 alle ore 2 italiane, promette spettacolo e suspense. Scopri dove vedere la partita in TV e streaming e non perdere nemmeno un istante di questa sfida imperdibile, che segna l'inizio di un torneo ricco di sorprese e grandi protagonisti.

Al Alhy-Inter Miami (domenica 15 giugno 2025 con calcio d`inizio alle ore 2 italiane) è la prima gara del nuovo Mondiale per Club Fifa. AL ALHY-INTER. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dove vedere Al Ahly Inter Miami tv streaming: guarda la partita in diretta; Al Ahly-Inter Miami dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date.

