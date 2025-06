Al-Ahly e Inter Miami aprono il Mondiale per Club | il Real Madrid d'Africa contro il Barcellona d'America

L’atteso debutto al Mondiale per club vede l’Al-Ahly e l’Inter Miami aprire le danze, mentre il Real Madrid e il Barcellona si sfidano in un epico duello tra continenti. Da una parte, l’Al-Ahly, il “Club del Secolo” in Africa, simbolo di passione e storia, ha scritto pagine leggendarie nel calcio continentale. La scena è pronta a raccontare nuove imprese e emozioni senza confini.

Da una parte l`Al-Ahly, il Club del Secolo, come lo chiamano in Africa, una sorta di colosso continentale che nella sua gloriosa storia ha fatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: ahly - club - africa - inter

Pronostico Al Ahly-Inter Miami: Messi inaugura il Mondiale per Club - Il debutto di Messi nel Mondiale per Club 2025 promette emozioni e sorprese. Al Ahly e Inter Miami si sfidano nella prima giornata, sotto gli occhi del mondo, con il campione argentino pronto a inaugurare questa nuova avventura.

IL MONDIALE PER CLUB Poche ore e sarà Mondiale per Club, per la prima volta aperto a 32 squadre e completamente rivoluzionato rispetto al passato. Quasi un mese di partite, formazioni da ogni parte del globo con un obiettivo comune, vale a dire alzare Vai su Facebook

Mondiale per Club: stanotte il via, dove vedere Al Ahly-Inter Miami; Al-Ahly e Inter Miami aprono il Mondiale per Club: il Real Madrid d'Africa contro il Barcellona d'America; Pronostici Al Ahly - Inter Miami: la strategia è puntare sui piedi d’oro?.

Al-Ahly e Inter Miami aprono il Mondiale per Club: il Real Madrid d'Africa contro il Barcellona d'America - Ahly, il Club del Secolo, come lo chiamano in Africa, una sorta di colosso continentale che nella sua gloriosa storia ha fatto incetta di titoli. Segnala calciomercato.com

Da stanotte inizierà il Mondiale per Club: il match inaugurale sarà quello fra Al Ahly e Inter Miami - Da stanotte inizierà il Mondiale per Club: il match inaugurale sarà quello fra Al Ahly e Inter Miami ... laziopress.it scrive

Mondiale per Club 2025 al via: Inter Miami sfida Al Ahly - Cosa aspettarsi dal debutto del Mondiale per Club a Miami? Segnala calcioin.it