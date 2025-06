Airbnb all’attacco | Gli hotel sono la causa dell’overtourism Federalberghi incredula | È una favoletta surreale senza ritegno

L'overtourism, spesso dipinto come il mostro da cui scappare, viene puntualmente associato a Airbnb, ma la verità è ben diversa. Secondo la piattaforma leader negli affitti brevi, i veri responsabili sono gli hotel e le strutture ufficiali che, in modo spesso ingiustificato, vengono accusati di contribuire al sovraffollamento delle città europee più visitate. È ora di sfatare i miti e analizzare i fatti con obiettività e chiarezza.

