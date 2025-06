Air India come si è salvato l’unico sopravvissuto | le ipotesi degli esperti e il precedente del posto 11A

Oggi, la sua sopravvivenza rappresenta un incredibile miracolo e solleva numerosi interrogativi tra gli esperti. Vishwash Kumar Ramesh, il solo fortunato tra le oltre duecento vittime del disastro aereo di Air India, ha affrontato un dramma che scuote ancora le fondamenta della sicurezza dell’aviazione. La sua storia, avvolta nel mistero e nella speranza, apre nuovi scenari sulle ipotesi degli esperti e sui precedenti come quello del posto 11A, lasciando tutti con una domanda: come è stato possibile che...

Si chiama Vishwash Kumar Ramesh, ha 40 anni, è originario di Leicester, nel Regno Unito, ed è l’unico sopravvissuto del disastro aereo del volo AI171 di Air India, precipitato pochi istanti dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra Gatwick. Sono morte oltre duecento persone e l’unico sopravvissuto è lui. Ramesh si trovava al posto 11A ed è riuscito a salvarsi barcollando fuori dai rottami in fiamme. Oggi, la sua sopravvivenza viene definita da molti «miracolosa». Ma dietro quel miracolo si nascondono dinamiche tecniche e ambientali che diversi esperti stanno cercando di analizzare e spiegare. 🔗 Leggi su Open.online

