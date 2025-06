AI e maturità | come l’intelligenza artificiale può aiutare gli studenti a superare l’esame

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui gli studenti affrontano l’esame di maturità. Con strumenti sempre più sofisticati, possono ottimizzare lo studio, creare riassunti e simulare interrogazioni. Tuttavia, l’AI è un alleato, non un sostituto dell’impegno personale: la chiave del successo resta il pensiero critico. Scopri come sfruttarla al meglio per superare questa sfida con sicurezza e intelligenza.

L'esame di maturità incontra l'Intelligenza Artificiale: gli studenti sono sempre più abili nell'usarla per organizzare lo studio, fare riassunti, creare quiz e preparare l'orale. Non sostituisce l'impegno, ma lo rende più efficace. Attenzione però a non delegare tutto: senza pensiero critico, anche l'AI serve a poco.

