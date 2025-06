Ai domiciliari per spaccio ma viola le prescrizioni | uomo in carcere

Un uomo di 30 anni, già agli arresti domiciliari per spaccio, ha violato le prescrizioni e si è visto aggravare la sua condizione. La squadra mobile di Verbania ha prontamente agito, portandolo in carcere. La vicenda sottolinea quanto sia importante rispettare le misure restrittive, anche quando sembrano limitare la libertà. La legge non fa sconti: il rispetto delle regole è fondamentale per la sicurezza di tutti.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, gli agenti della squadra mobile della Questura di Verbania hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un noto pregiudicato 30enne, residente in provincia. L'accaduto L'uomo, agli arresti domiciliari per spaccio.

