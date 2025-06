Agriturismi in Abruzzo segnali contrastanti ma fiducia per la stagione estiva

Agriturismi in Abruzzo mostrano segnali contrastanti, ma la fiducia per la stagione estiva rimane saldo. Con 568 strutture attive, rappresentano il 2,2% del totale nazionale, posizionando la regione al 16° posto in Italia. Questo dato evidenzia un potenziale di crescita e un'opportunità da sfruttare. Il settore, fra sfide e speranze, si prepara a valorizzare le bellezze autentiche dell’Abruzzo, offrendo esperienze genuine e sostenibili ai visitatori.

In Abruzzo sono attualmente 568 gli agriturismi attivi, pari al 2,2% del totale nazionale. Questo dato colloca la regione al 16° posto in Italia, a pari merito con la Calabria, secondo gli ultimi dati Istat elaborati da Cresa – Centro studi della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.

