Agrigento scende in piazza per la Palestina l' appello del comitato

Agrigento si mobilita con passione e solidarietà, scendendo in piazza per sostenere la Palestina. Ieri sera, cittadini si sono riuniti in una marcia pacifica da piazza Pirandello fino alla prefettura, portando bandiere della pace e della Palestina. Un gesto di unità e speranza che invita tutti a riflettere sull'importanza della solidarietà internazionale. La città ha dimostrato ancora una volta che la voce della coscienza può fare la differenza.

Agrigento scende in piazza con una marcia a favore della Palestina. Ieri sera, a partire dalle 19, si è tenuto un corteo da piazza Pirandello, attraversando la via Atenea, fino alla prefettura. "Bandiere della pace e della Palestina - si legge in una nota del comitato - hanno colorato la.

