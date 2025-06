Agricoltura innovativa | il Carcere di Poggioreale vince l’Oscar Green Coldiretti 2025

In un mondo in continua evoluzione, l’innovazione nel settore agricolo si fa strada anche tra le mura di un carcere. Il progetto “Osservare la Terra, dalla pratica del giardinaggio alla cura del Paesaggio” del Carcere di Poggioreale ha conquistato l’Oscar Green 2025, premiando l’impegno dei giovani nella riqualificazione ambientale e inclusiva. Un esempio di come l’agricoltura possa diventare strumento di rinascita e speranza, dimostrando che il cambiamento è possibile anche in contesti insospettabili.

Il progetto di inclusione "Osservare la Terra, dalla pratica del giardinaggio alla cura del Paesaggio" per il recupero di un'area verde all'interno delle mura del Carcere di Poggioreale ha vinto il primo premio nella categoria "Coltiviamo insieme" dell' Oscar Green 2025 organizzato dalla Coldiretti e rivolto alle buone pratiche dei giovani in agricoltura. Il progetto è portato avanti dalla cooperativa Aps Oltre il giardino e prevede l'utilizzo di tecniche agronomiche innovative come l'aeroponica. A ritirare il premio è stato Riccardo Luciano che condivide il successo con il team che l'ha realizzato e spiega: "Il primo ringraziamento è per la Coldiretti.

